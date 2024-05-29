Новий фільм українського режисера та військового Олега Сенцова “Реал” вперше покажуть на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія). Про це повідомляє пресслужба Артхаус Трафік.

Це фестиваль “класу А”, який вважається одним із ключових у Центральній та Східній Європі. Картину продемонструють у межах програми “Спеціальні покази”. Фестиваль триватиме з 28 червня до 6 липня.

“З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою “Реал”, – йдеться в повідомленні.

Цей зафільмований тактичною камерою матеріал став документальною стрічкою.

“Реал” – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок

життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші”, – зазначив Олег Сенцов.

Фільм “Реал” — українсько-хорватська копродукція. Продюсери: Олег Сенцов (“Край Кінема”), Денис Іванов (“Артхаус Трафік”), Майк Дауні (Downey Inc), Борис Т. Матич і Лана Матич (Propeler Film).