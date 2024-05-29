Кардинальні зміни Porsche 911 відбуваються зрідка, але вони епохальні для моделі: перехід від повітряного охолодження до рідинного, поява коробки PDK, повна зміна кузова/шасі тощо. Ось і зараз – дебют автомобіля Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid є дуже важливим: фактично легенда 911 вперше стає гібридом! Причому електрифікація використовується для кардинального підвищення потужності та покращення динаміки. Все це є частиною великого оновлення Porsche 911 серії 992.2, про що я розповім детально.

Оновлення Porsche 911 Carrera: саме так, як очікувалося

Лінійку легендарного спортивного автомобіля відкриває Porsche 911 Carrera: так було раніше – так залишилось і тепер. Щобільше, спорткар Porsche 911 Carrera відкриває програму оновлень лінійки 911 загалом: такі оновлення одразу розповсюджуються на автомобілі із заднім та повним приводом, а також на три типи кузова – купе, кабріолет, тарга.

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І ці зміни очікувані. Наприклад, змінилися фари та передній бампер: тепер вся оптика (ближнє/дальнє світло, вказівник повороту, смужки денних ходових вогнів) інтегрована в одну блок-фару, що дозволило звільнити місце в кутках бамперу – так вдалося збільшити вікна для подачі повітря та охолодження радіаторів. Іншим прикладом є невеличкі зміни задньої частини кузова: оновлений суцільний ліхтар-смуга, інша решітка на кришці капоту тощо. Нарешті, можна відзначити появу опційних матричних фар, які обіцяють освітлення на відстань до 600 метрів та пропонують 32 тис. LED-елементів.

Двигун теж еволюціонував. Класичний 6-циліндровий “опозит” все також має 3-літровий об’єм та дві турбіни. Проте відтепер використовуються більш продуктивні турбіни (раніше – такі були на версії 911 GTS) та збільшений інтеркулер (раніше – на версії 911 Turbo). Це дозволило збільшити потужність до 394 к.с. й отримати 450 Нм крутного моменту, чого вистачає для прискорення 0-100 км/год. за 4,1 секунди або навіть за 3,9 секунди з пакетом Sport Chrono. Таким чином, стартова версія Porsche 911 Carrera вперше в історії долає 4-секундну позначку. Максимальна швидкість теж зросла, хоча й символічно: раніше було 293 км/год. – а тепер стало 294 км/год.

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Кілька слів про оновлення салону, де можна відзначити два головні оновлення. По-перше, відмова від посадкової формули 2+2: відтепер автомобіль Porsche 911 “за замовчуванням” має лише 2-місний салон із нішею для сумок позаду. Хоча за бажанням – клієнт може замовити салон 2+2, причому така опція буде безплатною. По-друге, з’явилася повністю цифрова 12,6-дюймова панель приладів, що прибрало механічний центрально-розміщений тахометр. Шкода губити ось такі характерні риси Porsche 911; аналогічно, як і ключ-виступ запуску двигуна зліва від керма – тепер там встановлена звичайна START-кнопка.

Проте модель Porsche 911 має, що запропонувати як компенсацію. Наприклад, оновлену мультимедійну систему PCM: центральний 10,9-дюймовий дисплей залишився незмінним, але було розширено перелік функцій та додано більш глибоку інтеграцію технології Apple CarPlay.

Новинка Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid: електрифікація – для потужності

Автомобілі з позначенням GTS завжди були дуже цікавими в лінійках усіх моделей Porsche: вони займали проміжне положення між S- та Turbo-версіями, пропонували підвищену потужність та/або більш спортивний характер, але ніколи не перетинали межу жорстких трекових спорткарів. Навіть навпаки: GTS-версії зазвичай мали розширений перелік обладнання, відмінну зовнішність тощо.

Ось і оновлений автомобіль Porsche 911 Carrera GTS отримав певні відзнаки, завдяки чому його точно не сплутати з іншими варіантами Porsche 911 Carrera. Найбільш примітна деталь – це вертикальні ребра в передньому бампері, які можуть закриватися/відкриватися для покращення охолодження радіаторів та змін аеродинаміки автомобіля. Також Porsche 911 Carrera GTS вирізняється спортивною вихлопною системою з парою близько-розташованих патрубків.

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Проте цього разу оновлений спорткар Porsche 911 Carrera GTS вирушив ще далі – й першим в лінійці 911 отримав новітній гібрид T-Hybrid. Як це зазвичай буває у Porsche, компанія, наче, взяла вже відомі рішення – але зробила все по-своєму!

Отже, основою гібрида виступає все також 6-циліндровий двигун, проте зі збільшеним робочим об’ємом – тепер 3,6 літра. Проте зі збільшенням об’єму одночасно зменшили кількість турбін: замість двох турбін віднині встановлена одна, але вона велика та має інтегрований електромотор потужністю 11 кВт. Останній може розкручувати вал турбіни навіть за умов недостатньої кількості вихлопних газів. Або навпаки: за великого потоку вихлопних газів, електромотор турбіни може працювати як генератор і виробляти електроенергію.

Проте головний електромотор розміщено в іншому місці – на стику бензинового ДВЗ та нової 8-ступеневої PDK-коробки. Цей електромотор видає потужність 40 кВт (54 к.с.) та 150 Нм крутного моменту, а його живлення організовано від додаткового акумулятора гібридної системи, що працює з напругою до 400 вольтів, має ємність 1,9 кВт⋅год. та встановлено в передній частині автомобіля. Також передбачено проміжний 12-вольтовий Li-Ion-акумулятор, який використовується для живлення бортових систем автомобіля. До речі: очікувано версія Porsche 911 Carrera GTS отримала й інші високотехнологічні системи. Наприклад, електронно-кероване шасі PDCC. Сама система PDCC не є новиною для Porsche, але новиною є живлення PDCC від електричної високовольтної системи гібрида.

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Результат? Оновлений спорткар Porsche 911 Carrera GTS майже наздогнав Turbo-версію: максимальна сумарна потужність гібридного силового агрегату складає 541 к.с., крутний момент дорівнює 610 Нм, прискорення 0-100 км/год. вкладається у 3 секунди рівно, а максимальна швидкість сягає 312 км/год.

Що далі? Коли в Україні? Скільки коштує?

Далі нас очікує подальше оновлення модельного ряду Porsche 911 – йдеться про версії Carrera S, GT3, Turbo та інші численні втілення легенди. Можна не сумніватися, що ми побачимо подальше покращення техніки. Причому завдяки появі гібридної складової тепер збільшення потужності може досягатися не лише завдяки класичному покращенню ДВЗ, але й завдяки оптимізації електроприводу – безпосередньо електромотору, більш потужному акумулятору тощо. Все це обіцяє збільшення потужності та покращення швидкісно-динамічних показників.

Що стосується оновлених спорткарів Porsche 911 Carrera та Porsche 911 Carrera GTS, то старт продажів в Європі та Україні відбудеться вже незабаром. Так, автомобіль Porsche 911 Carrera приїде в Україну вже до кінця літа, наразі заявлена ціна – від 6,3 млн грн або близько $158 тис.

Новітній гібридний спорткар Porsche 911 Carrera GTS доведеться зачекати довше: перші автомобілі мають дістатись України лише під кінець 2024 року. Зрозуміло, що Porsche 911 Carrera GTS буде коштувати більше – від 8,36 млн грн або $209 тис.