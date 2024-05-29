Opera додає чат-бота Gemini від Google до свого асистента Aria, про це компанія повідомила у своєму блозі.

Aria – це ШІ-помічник, який відповідає на запити користувачів, пише код та виконує інші завдання. За даними Opera, Aria не покладається на одну модель ШІ для відповіді користувачам, а обирає ту модель ШІ, яка найкраще підійде для виконання конкретного завдання.

Завдяки інтеграції Gemini помічник від Opera зможе озвучувати свої відповіді “у розмовній манері”. Це – не вперше, коли Opera працює з моделями штучного інтелекту від Google.

У квітні Aria додала функцію генерації зображень, використовуючи модель Imagen 2 від Google, яка дозволяє користувачам створювати картинки прямо з браузера Opera.

Aria доступна у всіх браузерах Opera, включаючи ігровий браузер Opera GX.