Українська студія RetroStyle Games нещодавно представила нову roguelike гру Codename: Ocean Keeper. Зараз сторінка гри доступна на Steam, де її можна додати до бажаного, а демо гри буде доступним під час червневого фестивалю новинок, який розпочнеться 10 червня.

Ocean Keeper – це rogulike survival гра, в якій ви граєте за команду космічних піратів, яка відкриває таємниці підводної планети з ціллю отримати стародавній артефакт. У грі доведеться боротися з ворогами, видобувати корисні ресурси для своїх оновлень і “розкопувати” таємниці, які ховаються за історією планети.

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Розробники розповідають, що гравцям необхідно буде знайти баланс між збором ресурсів та захистом свого робота, якщо вони хочуть вижити якомога довше. Ключовим у цьому стануть стратегічні рішення та навички виживання.

Також необхідно буде керувати різноманітними механізмами, які адаптовані під різні стилі гри, досліджувати океан у пошуку цінних ресурсів, які зокрема можна буде використовувати для покращення робота, зброї та копачів і всіляко готуватися до навали монстрів.

RetroStyle Games планує випустити Ocean Keeper на ПК та SteamDeck, а також плануються версії iOS та Android. Згодом студія хоче випустити гру й на Nintendo Switch та Xbox.

RetroStyle Games – це компанія, команда якої розробляє 2D і 3D ігри для клієнтів будь-якого розміру з усього світу. Команда також пропонує гравцям приєднуватися до каналу у Discord, де більше розповідатиме про розробку та спілкуватиметься зі спільнотою.