Microsoft пришвидшила “меню продуктивності” у своєму браузері Edge. Компанія перевела браузер на архітектуру WebUI 2.0., що дозволило меню відкриватися швидше на 42%, повідомляє The Verge.

Сьогодні браузери “обростають” все більшою кількістю функцій та вимагають все більше ресурсів для роботи. Microsoft вирішила не обирати, від чого можна відмовитись, а максимально оптимізувати роботу свого браузера.

Компанія навіть випустила відео з демонстрацією різниці швидкості завантаження у порівнянні з бібліотеками React та WebUI з Javascript.

Також повідомляється, що компанія прискорила і меню “Вибране” на 40%. Невдовзі функції історії, завантажень та гаманця Edge також отримають оновлення WebUI 2.0.

Microsoft заявляє, що створила WebUI 2.0 після того, як виявила, що багато компонентів Edge використовують “занадто великі” пакети коду. WebUI 2.0 використовує “більш модульну” архітектуру. Тепер компанія покладатиметься на репозиторій вебкомпонентів, які налаштовані на продуктивність у сучасних браузерних рушіях.