Google запускає наступну партію пристроїв Chromebook Plus від Acer, Asus та HP. Ноутбуки фокусуватимуться на роботі зі штучним інтелектом, також деякі з них будуть оснащені новітніми чипами Intel Core Ultra, повідомляє 9to5Google.

Йдеться про такі моделі:

Acer Chromebook Plus Spin 714 Intel Core Ultra;

Asus Plus Expertbook CX54 Intel Core Ultra;

Acer Chromebook Plus 14 Intel Core i3;

Acer Chromebook Plus 516GE Intel Core i5;

HP Chromebook Plus x360 14 Intel Core i3;

HP Chromebook Plus 14 Core i3;

Asus CX34 Chromebook Plus Intel Core i5.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Ноутбуки матимуть інтегрований Gemini та поставлятимуться з роком безплатного доступу до Google One AI Premium, що надає користувачам доступ до Gemini Advanced.

Google також анонсував деякі майбутні функції для Chromebook Plus, зокрема функцію “На чому я зупинився?”, яка резюмує діяльність користувача на базі вкладок, які він відкривав.

Окремо хочеться виділити Acer Chromebook Plus 516GE, який спеціалізується на іграх. Ця модель буде оснащена 16-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення частотою 120 Гц, RGB-клавіатурою та навіть має Ethernet-порт. Ноутбук матиме вбудовану графіку Iris XE, до 2 ТБ пам’яті та до 16 ГБ оперативної пам’яті.