Samsung додає набір функцій на основі штучного інтелекту Galaxy AI в годинники Galaxy Watch, покращуючи функціональність, пов’язану зі здоров’ям.

Energy Score допоможе користувачу краще зрозуміти власний стан здоров’я завдяки комбінованому аналізу особистих показників. Зокрема йдеться про середню тривалість сну, її стабільність, послідовність часу засинання/прокидання, час сну, активність попереднього дня, частоту серцевих скорочень уві сні та варіабельність серцевого ритму.

Samsung також удосконалює алгоритми ШІ для сну. Нещодавно додані індикатори для Sleep Insights надаватимуть детальніший і точніший аналіз якості сну. Ці додаткові показники включають рухливість під час сну, його порушення, частоту серцевих скорочень та дихання.

Нові фітнес-функції пропонують вимірювання фізичних можливостей для більш індивідуального тренування. На додаток до п’яти рівнів інтенсивності бігу в персональній зоні здоров’я, нові детальні показники аеробного порогу (AT)/анаеробного порогу (AnT) зони частоти серцевих скорочень підтримують ефективний біг, а також швидко аналізують ефективність тренувань.

Велосипедисти також зможуть легко розрахувати показники функціональної порогової потужності (FTP) всього за 10 хвилин і тренуватися використовуючи персоналізований індекс потужності, заснований на аналізі даних за допомогою ШІ.

Ще одна нова функція для Galaxy Watch, Wellness Tips, допоможе досягти особистих цілей для здоровішого способу життя, запропонувавши ідеї, мотиваційні поради та рекомендації, засновані на конкретній поставленій меті.

Нова програма тренувань Workout Routine дозволить комбінувати різні вправи для персоналізованого тренування та плавно переходити до наступної вправи без зупинки. А функція Race допоможе відстежувати свій прогрес під час бігу або їзди на велосипеді та порівнювати свої результати.

Ці нові функції будуть доступні в наступній лінійці Galaxy Watch з оновленням One UI 6 Watch, яке вийде пізніше цього року.