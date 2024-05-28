Telegram в Європі має 41 мільйон активних користувачів. Для того, щоб Європейська комісія могла почати розслідування щодо месенджера, він повинен мати щонайменше 45 мільйонів користувачів. І цим все активніше користуються росіяни для розповсюдження пропаганди.

Як свідчить новий звіт від Bloomberg, після замаху на життя прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо соціальні мережі були переповнені повідомленнями, які стверджували, що за замахом стоїть українська влада, що нападник був одружений на українці, а також багатьма іншими подібними заявами. І у центрі цього стояв Telegram.

“Дезінформація поширюється відкрито й абсолютно безконтрольно в Telegram. Ми знаємо, що інші країни-члени мають подібні проблеми”, – сказала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у коментарі для Bloomberg.

Вона також розповіла, що запити на видалення провокаційного або тривожного контенту залишаються без відповіді.

Зараз росіяни використовують месенджер не лише для розповсюдження дезінформації та пропаганди, яка здебільшого спрямована на підрив підтримки України в Європі, а й для вербування злочинців, які пізніше проводять диверсії у різних країнах Європейського Союзу.

“Telegram популярний серед різних проросійських осіб, а також осіб, які тривалий час поширюють дезінформацію, оскільки там майже немає модерації контенту. Правила Telegram у цьому відношенні дуже, дуже м’які”, – сказав Даніель Міло, колишній директор Центру протидії гібридним загрозам МВС Словаччини.

Попри те, що Telegram начебто не має достатньої користувацької бази в Європі для повноцінного розслідування на відповідність “Закону про цифрові послуги” (Digital Services Act, DSA), Кая Каллас вимагає в Європейської комісії розпочати незалежне розслідування, однак комісія поки жодним чином не прокоментувала цей заклик.

Регулювання месенджера в Європі зараз припадає на юридичне представництво компанії, яке розташоване у Бельгії. Однак там національні органи влади мають обмежені повноваження щодо того, які заходи вони можуть вживати щодо контенту на платформі.

Якби Telegram підпадав під DSA, Європейська комісія могла б запустити розслідування та вживати стосовно платформи таких же заходів, як і до гігантів на кшталт Facebook, Instagram, TikTok чи YouTube, однак поки месенджер не стане популярнішим або Єврокомісія не змінить своїх правил, це неможливо.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Верховну Раду подали законопроєкт про регулювання Telegram, зокрема про використання платформи посадовцями та військовослужбовцями.