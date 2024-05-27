Ілон Маск заявив інвесторам, що його компанія xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту, має на меті створити суперкомп’ютер для роботи наступної версії чатбота Grok. Про це пише Reuters із посиланням на звіт від The Information.

За словами Маска, для навчання другої версії чатбота Grok було використано приблизно 20 тисяч графічних процесорів NVIDIA H100, а от для третьої та подальших версій знадобиться понад 100 тисяч таких чипів,

Для того, щоб такий чатбот міг повністю розкритися, xAI має намір випустити суперкомп’ютер, який зараз планується на осінь 2025 року.

Повідомляється, що над цим комп’ютером xAI може працювати у партнерстві з Oracle – однією з найбільших компаній, яка займається розробкою систем керування базами даних та знарядь для розробки баз даних.

Коли комп’ютер буде готовий, групи чипів від NVIDIA будуть щонайменше у чотири рази більші за розмір найбільших кластерів графічних процесорів, які існують зараз. Чипи H100 є найпопулярнішими на ринку штучного інтелекту, тому зараз на них дуже великий попит, що може спричинити проблеми для таких амбіційних планів.

Ілон Маск запустив xAI у липні 2023 року, як альтернативу OpenAI та іншим компаніям, які стрімко почали розвиватися у сфері штучного інтелекту.