Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос висловив упевненість, що технології штучного інтелекту не замінять творців контенту і не заберуть їхні робочі місця, повідомляє The Hill.

Однак він додав, що, хоча моделі ШІ й не замінять працівників, проте співробітники, які навчаться ефективно використовувати технологію, з часом замінять своїх більш консервативних колег.

“Я не вірю, що програма зі штучним інтелектом напише кращий сценарій, ніж великий письменник, або замінить чудовий виступ, або що ми не зможемо відрізнити їх. ШІ не збирається забирати вашу роботу, – говорить Сарандос. – Людина, яка добре використовує ШІ, може забрати вашу роботу”.

Тед Сарандос досить оптимістично налаштований щодо потенціалу використання сучасних технологій у творчості. Він називає це природним розвитком креативної індустрії. Талановиті автори зможуть за допомогою ШІ стати більш ефективними та результативними.

Наприклад, він сподівається, що ШІ зможе розширити креативну сферу, створюючи нові види контенту, які не можуть бути створені людиною.

Сарандос порівняв потенційний вплив ШІ на індустрію з гігантським стрибком від традиційної ручної анімації до комп’ютерної. Він також звернув увагу, що після переходу на комп’ютерну анімацію кількість працюючих в індустрії людей тільки зросла.