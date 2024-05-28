Відомий інсайдер Evan Blass поділився рендерами у високій якості майбутнього смартфона Moto G85 від Motorola. Смартфон матиме три кольорові опції: сіру, зелену та фіолетову, яку не показали на нових рендерах.

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Смартфон матиме загнуті краї дисплея. Точні характеристики ще невідомі, але попередня модель, G84, мала 6,55-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 точок та частотою оновлення 120 Гц. Ймовірно, схоже можна очікувати й на новому пристрої.

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Як пише GSMArena, смартфон отримає процесор Snapdragon 4 Gen 3, варіанти оперативної пам’яті 8 та 12 ГБ, а також варіанти сховища 128 ГБ або 256 ГБ.

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Поки що інші подробиці про Moto G85 невідомі, але раніше також повідомлялося, що смартфон представлять влітку і він коштуватиме €300 за варіант із 12 ГБ / 256 ГБ.