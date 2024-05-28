Відомий інсайдер Evan Blass поділився рендерами у високій якості майбутнього смартфона Moto G85 від Motorola. Смартфон матиме три кольорові опції: сіру, зелену та фіолетову, яку не показали на нових рендерах.

З'явилися рендери смартфона Moto G85
З'явилися рендери смартфона Moto G85
З'явилися рендери смартфона Moto G85
З'явилися рендери смартфона Moto G85

Смартфон матиме загнуті краї дисплея. Точні характеристики ще невідомі, але попередня модель, G84, мала 6,55-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 точок та частотою оновлення 120 Гц. Ймовірно, схоже можна очікувати й на новому пристрої.

З'явилися рендери смартфона Moto G85
З'явилися рендери смартфона Moto G85

Як пише GSMArena, смартфон отримає процесор Snapdragon 4 Gen 3, варіанти оперативної пам’яті 8 та 12 ГБ, а також варіанти сховища 128 ГБ або 256 ГБ.

З'явилися рендери смартфона Moto G85
З'явилися рендери смартфона Moto G85

Поки що інші подробиці про Moto G85 невідомі, але раніше також повідомлялося, що смартфон представлять влітку і він коштуватиме €300 за варіант із 12 ГБ / 256 ГБ.