Майбутнє компанії Lancia стає все більш оптимістичним. Після нещодавнього запуску нової генерації моделі Lancia Ypsilon тепер прийшов час для дебюту її спортивної версії Lancia Ypsilon HF. Хоча не обійшлося без певних “але”…

Суть у тому, що новий хот-хетч Lancia Ypsilon HF – це електромобіль! Але незвичайний: встановлено потужний 240-сильний (176 кВт) електромотор, з’явилися нові колісні диски та передній бампер із широкою темною вставкою, салон моделі Lancia Ypsilon HF прикрашають спортивні сидіння й кермо з фірмовим HF-логотипом.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Повні технічні характеристики новинки Lancia Ypsilon HF наразі невідомі, але очікується використання акумулятора ємністю 54 кВт*год. (це має забезпечити 350-400 км запасу ходу в спокійному темпі) та прискорення 0-100 км/год. за 5,8 секунд. Крім того, можна розраховувати на розширену колію, широкі шини, жорстку підвіску, зменшений кліренс – все для покращення стабільності та керованості.

Одночасно з анонсом Lancia Ypsilon HF також з’явилась інформація про ралійний автомобіль Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Щоправда, цифра “4” у назві дещо оманлива: йдеться не про повний привод на чотири колеса, а про ралійний клас. Й чим далі від топового класу WRC – тим простіше.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Так, ралійний автомобіль Lancia Ypsilon Rally 4 HF отримує невеликий 1,2-літровий двигун потужністю 215 к.с., що обертає виключно передні колеса. Плюс 5-ступенева МКПП та диференціал підвищеного тертя. Адже головна мета Lancia Ypsilon Rally 4 HF та класу Rally 4 загалом – зробити перегони більш простими та доступними для фанатів й не дуже грошовитих команд, це наче початок кар’єри.

Як бачите, в двох випадках не обійшлося без нюансів “але”. Водночас обидва випадки підтверджують – компанія Lancia активно розвивається й прагне жити!