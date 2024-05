Джейсон Шреєр – автор книжок про ігрову індустрію та журналіст Bloomberg – написав про круті, але маленькі інді-ігри, на які можна звернути увагу.

Duck Detective: The Secret Salami – це гра про детектива-гусака, якого викликають в офіс кол-центру, щоб встановити особу крадія обідів, відомого як Салямі-бандит. Це – коротка, чарівна гра, натхненна The Case of the Golden Idol та яку можна пройти всього за декілька годин.

Автор пише, що зміг виділити час та насолодитись історією про качиного детектива, тому що 2024 рік – суцільна пустка для поціновувачів великобюджетних відеоігор.

За кількома винятками, такими як Final Fantasy VII Rebirth, у цьому році ще не було справжніх хітів, які б піднімали продажі консолей та ціни на акції видавців. Але якщо ви звичайна людина, яка просто шукає нові цікаві ігри, цей рік насправді має чим здивувати. Невеликі команди незалежних розробників заповнили порожнечу творчістю та інноваціями. З бюджетами у шість-сім цифр, а не вісім-дев’ять, ці команди можуть вільно йти на ризики, які в іншому випадку не отримали б схвалення.

Однією з найкращих ігор року поки що є Animal Well – нова пригодницька гра, яка отримала широке визнання від гравців. Розробники не вказують скільки копій було продано, але повідомили, що продажів достатньо, щоб “робити ігри на своїх умовах до кінця свого життя”.

Animal Well має 2D-графіку, не тримає гравця за руку і сповнена секретів, настільки складних, які гравці розгадують колективно в мережі. Це – цілий список причин, з яких будь-який видавець відмовив би у розробці такої гри. Проте саме через це гравці й полюбили гру.

Варто згадати й Supergiant Games та їхню гру Hades II, в яку першої ж доби після виходу зіграло 100 000 гравців.

Серед інших нещодавніх інді-перлин – Minishoot Adventures, twin-stick шутер із дослідженням світу як в класичних частинах The Legend Of Zelda. Lorelei and the Laser Eyes – гра-головоломка з привидами. Songs of Conquest – сучасне переосмислення безсмертної класики Heroes of Might and Magic III, а Isles of Sea and Sky створює справжнє відчуття пригоди з дослідженням хитромудрих головоломок.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Це – епоха, яка була б немислима ще 15 років тому. Тепер будь-хто може створити свою гру, яку полюблять сотні тисяч гравців.

Тож, якщо ви нарікаєте на брак розлогих відкритих світів з яскравою, реалістичною графікою та безліччю веж для дослідження, можливо, наступні кілька тижнів ви проведете, занурившись в одну з пригод від інді-розробників.