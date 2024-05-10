Hades II щойно вийшла у дочасному доступі в Steam та вже в понад двічі випередила першу частину за кількістю одночасних гравців. Про це повідомляє Eurogamer.

У перший для Supergiant Games сиквел зіграло понад 100 000 гравців протягом першої доби після релізу. Hades II затьмарила свою першу частину, яка має рекорд у 37 749 одночасних гравців. Хоча варто зазначити, що Hades була тимчасовим ексклюзивом в Epic Games Store, перш ніж вона з’явилася у Steam.

Крім того, з запуском Hades II перша частина також побила свій старий рекорд, досягнувши 40 332 гравців 8 травня.

Під час дебюту Hades 2 у ранньому доступі Supergiant Games заявила, що планує випустити перше велике оновлення “пізніше цього року”, а тим часом стежитиме за відгуками гравців.