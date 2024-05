Білл Гейтс у своєму блозі поділився чотирма книжками та одним серіалом, які він радить до особистого ознайомлення цього літа. Всі рекомендації пов’язані з темою служіння. Гейтс зазначив, що ця тема є дуже актуальною в наші дні та нам потрібно більше цінувати тих, хто присвячує себе іншим.

The Women, Крістін Ганна

Роман розповідає історію медсестри армії США, яка відслужила дві ротації на фронті у В’єтнамі, а потім повернулася додому, в країну, охоплену протестами та антивоєнними настроями.

Авторка Крістін Ханна написала низку книжок, які мали неабиякий успіх. Це – прекрасно написана данина групі ветеранів, які заслуговують на більшу вдячність за неймовірні жертви, які вони принесли, пише Гейтс.

На жаль, книга поки не друкувалась українською мовою.

Infectious Generosity, Кріс Андерсон

Кріс Андерсон вже понад два десятиліття є куратором TED Talks та досліджує, як інтернет може посилити вплив щедрості.

Автор книги пропонує план, як кожна людина може сприяти більшій щедрості. Йдеться не лише про те, щоб давати гроші; він стверджує, що нам потрібно розширити наше визначення щедрості. Якщо ви хочете допомогти створити більш справедливий світ, але не знаєте, з чого почати, “Заразна щедрість” для вас.

На жаль, книга поки не друкувалась українською мовою.

Brave New Words, Сал Хан

Автор книги був піонером у галузі освітніх технологій задовго до появи штучного інтелекту. Тому його бачення того, як штучний інтелект покращить освіту, викладене в книзі є цілком обґрунтованим.

Хан стверджує, що штучний інтелект радикально покращить як результати учнів, так і досвід вчителів, а також допоможе забезпечити кожному доступ до освіти світового класу. Він добре розуміє, що інновації поки що мають лише незначний вплив на навчальний процес, але переконливо доводить, що зі штучним інтелектом все буде інакше.

На жаль, книга поки не друкувалась українською мовою.

How to Know a Person, Девід Брукс

Ключова теза книги, яку відзначає Гейтс: розмовні та соціальні навички – це не вроджені риси, їх можна розвинути та вдосконалити. І він надає практичні поради щодо того, що він називає “гучним слуханням” — практики, яка може допомогти людям навколо вас відчути, що їх чують і цінують. Це більше, ніж посібник для кращого спілкування, це план для більш згуртованого та гуманного способу життя.

І ця книга також, на жаль, ще не друкувалась українською мовою.

Slow Horses

Також Білл Гейтс радить переглянути цей британський серіал про агентів під прикриттям, які працюють у Болоті, спеціальному відділі МІ-5, куди переводять найслабших агентів відомства.

Гері Олдман грає керівника Болота, та його персонаж є полярною протилежністю Джеймсу Бонду. Він – нехлюй і алкоголік, але дивує своїми дивовижними шпигунськими здібностями. У серіалі достатньо складних персонажів і сюжетів, до яких треба бути уважним, але зрештою це себе виправдовує. Подивитися серіал можна на Apple TV+.