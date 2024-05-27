Google ще не встиг представити нові смартфони серії Pixel 9, як у мережі вже з’явилася інформація про їхніх наступників – серію Pixel 10. За новими повідомленнями, Tensor G5, власний процесор компанії для своїх смартфонів, вироблятиме TSMC, а не Samsung, яка займалася цим із 2021 року.

Як повідомляє Android Authority, компанія врешті вирішила відмовитися від послуг Samsung із виробництва чипів на користь TSMC – тайванської компанії, яка є найбільшим виробником мікросхем у світі та працює з такими компаніями як Apple, AMD, NVIDIA, Intel, Qualcomm та багато інших.

Інформація про процесори для Pixel 10 з’явилася з загальнодоступних торгових баз даних, які знаходять інформацію від компаній про задекларований вміст імпортних чи експортних продуктів.

В описі нового товару, який планує імпортувати Google, йдеться саме про чип Tensor 5G та водночас вказується компанія, яка його виготовлятиме – TSMC та ексклюзивну для неї технологію упакування InFO POP. Там також згадана абревіатура LGA, яка розшифровується як Laguna Beach та є кодовою назвою для чипів Pixel 10.

A0 в описі товару натякає на те, що це лише перша ревізія нового процесора й компанія може вносити чимало нових змін при цьому не змінюючи фізичну структуру чипа. У випадку з Tensor G3 фінальна версія була позначена як OTP V5.

Серед іншого в описі товару також згадується те, що чип має 16 ГБ оперативної пам’яті. Це сходиться з попередніми чутками, що Pixel 9 Pro матиме 16 ГБ і що це, можливо, стане стандартом, починаючи зі серії Pixel 10.