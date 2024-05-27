Зазвичай версії One UI x.1.1 з’являються з релізом нових складаних смартфонів Galaxy Fold та Flip. Проте цього року Samsung зробить виняток з One UI 6.1.1, яке зокрема принесе покращення роботи камер лінійці Galaxy S24.

Як пише Android Police з посиланням на інсайдера Ice Universe, Samsung вже почала тестувати One UI 6.1.1 всередині компанії та готується випустити оновлення у липні, разом з початком продажів нових складаних смартфонів.

Ice Universe також повідомляє, що наразі ПЗ знаходиться на ранніх етапах та компаній потрібно більше часу на тестування. Інсайдер не вдається у подробиці щодо оновлення.

Своєю чергою серія Galaxy S24 вже отримувала кілька пов’язаних із камерами оновлень, наприклад, у березні було покращено обробку зображень при слабкому освітленні та чіткість тексту при наближенні.

Проте робота камер досі неідеальна. Серед наявних проблем зокрема відмічається нестабільна робота HDR та проблеми з телефото.