Зазвичай версії One UI x.1.1 з’являються з релізом нових складаних смартфонів Galaxy Fold та Flip. Проте цього року Samsung зробить виняток з One UI 6.1.1, яке зокрема принесе покращення роботи камер лінійці Galaxy S24.

Як пише Android Police з посиланням на інсайдера Ice Universe, Samsung вже почала тестувати One UI 6.1.1 всередині компанії та готується випустити оновлення у липні, разом з початком продажів нових складаних смартфонів.

This is the One 6.1.1 version of Galaxy S24 Ultra, and testing has started, which is the biggest update of S24 since its release. Will include a lot of camera updates.

This version is in its early stage and will be tested for quite a long time before being pushed. pic.twitter.com/7crJi1ZZvB

