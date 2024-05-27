Нещодавно з’явилась інформація про появу пікапа RAM 1200 нової генерації. Новина могла бути малоцікавою для України, проте дослідження видання MOTOR1 відкриває приховані нюанси новинки.

Погляньте уважно на світлини: одразу видно, що пікап RAM 1200 – це мінімально змінений “італієць” FIAT Titato, який є зміненим варіантом “француза” Peugeot Landtrek, який є братом-близнюком китайського пікапа Changang Kaicene F70. Ось такий приклад глобалізації! Зміни для всіх моделей мінімальні й зазвичай обмежуються лише логотипами, решітками радіатора, колісними дисками тощо.

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Пікап RAM 1200 буде запропонований з однорядною або дворядною кабіною, а також у кількох комплектаціях – просте робоче виконання з чорними бамперами та сталевими колісними дисками, більш дорогі версії з фарбованими бамперами, хромованим декором, легко-сплавними колесами тощо. Також можна буде вибрати трансмісію: коробка “механіка” або “автомат”, задній або повний привод.

А ось двигун поки очікується лише один – бензиновий 2,4-літровий 210-сильний “турбо”. Хоча в Україні споріднений пікап Peugeot Landtrek пропонується з дизелем. До речі, взагалі цікаве питання: чи очікувати на появу пікапів-клонів FIAT Titato (а тепер ще й RAM 1200) на ринку України та чи потрібно нам це взагалі?