Денієл Крейґ у ролі Бенуа Бланка скоро повернеться для розкриття чергової таємниці. Режисер Раян Джонсон поділився в Х трейлером наступної частини серії детективів. Про це пише The Verge.

Фільм матиме назву “Ножі наголо: Прокинься, мрець” / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Прем’єра картини відбудеться у 2025 році на Netflix.

Перший фільм “Ножі наголо” вийшов у 2019 році, після чого Netflix викупив права на його продовження за 450 мільйонів доларів США.

Прем’єра стрічки “Ножі наголо: Скляна цибуля” / Glass Onion: A Knives Out Mystery відбулася у 2022 році. Фільм мав короткий показ у кінотеатрах, а потім з’явився на Netflix. Цілком можливо, що з новою частиною буде так само.