Apple планує додати згенеровані штучним інтелектом емодзі в iOS 18. Вони будуть серед нових функцій, які компанія представить у межах презентації WWDC у червні. Про це пише Engadget із посиланням на Марка Гурмана з Bloomberg.

За його словами, Apple “розробляє програмне забезпечення, яке може створювати кастомні емодзі на льоту, на основі того, що пишуть користувачі”.

Звісно, компанія не обмежиться лише цим – користувачі iPhone також мають отримати більше можливостей для кастомізації своїх застосунків і домашнього екрану.

Передбачається, що вони зможуть змінювати колір іконок і розташовувати їх більш вільно. Така зміна особливо сподобається тим, хто прагне до більш творчого оформлення домашнього екрану.

Наразі такі нововведення офіційно не підтверджено, тож не варто сприймати їх за істину в останній інстанції.

Напередодні щорічної конференції для розробників, яка розпочнеться 10 червня, було багато розмов про плани Apple щодо штучного інтелекту. Проте Марк Гурман припускає, що на даному етапі Apple обмежиться практичним застосуванням технології, а не дебютом чогось надто кричущого.

Очікується, що Apple оголосить про партнерство з OpenAI і, на думку Марка Гурмана, може дати поштовх ШІ в таких сферах, як пошук в Safari, Siri, ретушування фотографій і транскрипція голосових нотаток. Компанія також може запровадити розумні підказки для сповіщень, вебсторінок тощо.