Google минулого року анонсував зміни до політики Google Play, в яких почав вимагати від розробників давати користувачам можливість видалити всі свої дані, включно з акаунтом. Тепер компанія почала додавати окрему позначку для таких програм.

Як помітило видання Android Authority, компанія вже почала додавати відповідне позначення у розділі “Безпеки даних”. Там повідомляється про те, що користувач може надіслати запит розробникам на видалення свого акаунта та повне видалення всіх своїх даних.

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Компанія почала вимагати від розробників, які публікують свої програми у Google Play, додавати можливість видалення даних зі грудня 2023 року. Після 31 травня 2024 року компанія може почати вживати додаткові примусові заходи до розробників, які не додали таку можливість.

Розробники також повинні давати користувачам можливість зробити запит на видалення своїх даних через вебсторінки, щоб не примушувати їх заново встановлювати програми.

Якщо розробникам необхідно зберігати певну інформацію про користувачів із законних причин, вони також повинні повідомляти про цю практику заздалегідь.