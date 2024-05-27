Microsoft випустила бета-версію свого чатбота на основі штучного інтелекту Copilot у Telegram. Користувачі можуть писати до 30 запитів у чатбот на день безплатно.

Для початку роботи необхідно прийняти Умови використання та Заяву про конфіденційність, а також підтвердити номер телефона, який приєднаний до акаунта у месенджері.

У месенджері не працюють функції генеративного штучного інтелекту для створення зображень. Вони доступні лише у вебверсії або окремих програмах Copilot.

Однак всі інші можливості, як-от написання текстів чи коду, переклад, пошук інформації та багато інших працюють так само як і в інших версіях чатбота.

Знайти бота можна за цим посиланням або ввівши @CopilotOfficialBot у рядку пошуку у месенджері. Чатбот у Telegram також підтримує спілкування українською мовою.