Федеральний суд Сіетла визнав, що продаж читів для Destiny 2 є порушенням авторського права Bungie. Це – вперше коли продавців читів для ігор визнають винними у порушенні авторських прав. Про це пише VGC.

Суд визнав сайт AimJunkies, компанію-оператор вебсайту Phoenix Digital Group і розробника Джеймса Мея відповідальними у порушенні авторських прав. Вони зобов’язані заплатити Bungie $63 210.

Bungie вже подавала судовий позов у червні 2021 року проти сайту AimJunkies та Phoenix Digital за порушення авторських прав. Тоді суд виніс рішення на користь компанії, але не через авторські права, а через порушення положень про захист від обходу DMCA. Компанія та сайт були змушені заплатити штраф у розмірі $4,3 мільйона.

Щодо порушення авторських прав, то суд постановив, що компанія не пояснила та не надала достатньо доказів того, що її права були порушені.

Однак цього разу Bungie виграла позов, який подали вже на компанію самі продавці читів, як повідомляв Стівен Тотіло з Game File. Джеймс Мей, який був розробником читів та продавав їх, стверджував, що компанія незаконно проникнула у його комп’ютер та що хоч чити можуть не подобатися людям, вони не є протизаконними.

Після рішення суду засновник Phoenix Digital Group Девід Шефер у коментарі для Тотіло розповів, що він та його компанія спробують скасувати вирок, а якщо не вийде, будуть його оскаржувати. Зокрема через те, що Bungie начебто досі не надала повної інформації про те, як чити порушують авторське право.

Раніше Bungie вже вигравала подібний позов, у якому теж йшлося про порушення авторських прав Destiny 2 через чити, однак у тому випадку йшлося лише про їхнє використання, цього разу йдеться вже про продаж та розповсюдження. Тоді компанія отримала $500 тисяч компенсації.