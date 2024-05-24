Відома собака Кабосу породи шиба-іну, яка стала мемом Doge, померла. Про це повідомила власниця тварини, пише NBC News.

Атсуко Сато, 62-річна власниця собаки, розповіла про смерть Кабосу у своєму блозі, де написала поему та опублікувала, можливо, останнє фото Кабосу. За словами власниці, пес помер мирно уві сні.

Мем із собакою став відомим у 2013 році на Tumblr, а тоді розійшовся всією мережею. Але вперше відоме фото, разом із кількома іншими, було опубліковане у блозі Сато ще у 2010 році. Цей пост досі можна подивитися.

Власниця собаки розповідала, що Кабосу була собакою-рятувальником. У 2020 році Кабосу встановили діагноз – лейкемія та захворювання печінки.

Після того, як у 2013 році Кабосу стала відомою, у грудні того ж року представили Dogecoin – криптовалюту, яку створили як жарт, але яку зараз деякі люди вважають законною інвестиційною перспективою. На акаунті у X Dogecoin також віддали честь Кабосу.