Відома собака Кабосу породи шиба-іну, яка стала мемом Doge, померла. Про це повідомила власниця тварини, пише NBC News.

Атсуко Сато, 62-річна власниця собаки, розповіла про смерть Кабосу у своєму блозі, де написала поему та опублікувала, можливо, останнє фото Кабосу. За словами власниці, пес помер мирно уві сні.

Мем із собакою став відомим у 2013 році на Tumblr, а тоді розійшовся всією мережею. Але вперше відоме фото, разом із кількома іншими, було опубліковане у блозі Сато ще у 2010 році. Цей пост досі можна подивитися.

Власниця собаки розповідала, що Кабосу була собакою-рятувальником. У 2020 році Кабосу встановили діагноз – лейкемія та захворювання печінки.

Після того, як у 2013 році Кабосу стала відомою, у грудні того ж року представили Dogecoin – криптовалюту, яку створили як жарт, але яку зараз деякі люди вважають законною інвестиційною перспективою. На акаунті у X Dogecoin також віддали честь Кабосу.

Today Kabosu, our community's shared friend and inspiration, peacefully passed in the arms of her person. The impact this one dog has made across the world is immeasurable.

She was a being who knew only happiness and limitless love.

Please keep her spirit and her family in…

— Dogecoin (@dogecoin) May 24, 2024