Компанія Tesla нарешті вирішила оприлюднити звіт про безпеку автопілота після понад річної перерви, повідомляє Electrec.

Протягом багатьох років Tesla випускала “Звіт про безпеку автомобілів”, який відстежував пробіг авто між аваріями, залежно від рівня використання чи невикористання автопілота, і порівнював його з середнім показником у галузі.

Виробник використовував цей звіт, щоб стверджувати, що його технологія автопілота робить процес керування машиною набагато безпечнішим і що його автомобілі потрапляють в аварії набагато рідше, ніж середньостатистичні авто в США навіть без автопілота.

Ці звіти часто критикували за те, що вони не враховували, що аварії частіше трапляються на міських дорогах і дорогах із нерозділеним покриттям, ніж на автомагістралях, де автопілот використовується найчастіше.

Але це були єдині дані, які Tesla була готова оприлюднити про свій автопілот, і тому вони все ще були корисними для відстеження прогресу.

Однак після IV кварталу 2022 року Tesla перестала публікувати цю інформацію без пояснення причин. Тепер компанія все ж вирішила її оприлюднити:

Цікаво, що I квартал 2023 року показав значне зменшення пробігу між аваріями порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Це наводить на думки, чому Tesla припинила оприлюднювати ці дані в той час.

Автовиробник публікує дані лише зараз, оскільки перший квартал 2024 року показав значне покращення роботи автопілота.