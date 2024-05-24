Компанія KIA EV3 продовжує розвиток власного модельного ряду електромобілів KIA EV й нещодавно розповіла перші подробиці про найменшу модель – компактний кросовер KIA EV3.

Він і справді компактний: загальна 4,3-метрова довжина та 2,65 метрова колісна база. Але завдяки пласким панелям кузова, сильно посунутому вперед лобовому склу вперед, коробчастій формі багажника, електромобіль KIA EV3 має запропонувати гарний простір у салоні. Крім того, новинка KIA EV3 запропонує одразу два варіанти дизайну – стандартний та більш спортивний KIA EV3 GT-Line.

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Також електромобіль KIA EV3 матиме ще й два варіанти акумулятора: мінімальний буде ємністю 58,3 кВт⋅год., максимум запропонує 81,4 кВт⋅год. – і цього має вистачити на запас ходу до 600 км (WLTP).

А ось електромотор KIA EV3 наразі заявлено лише один: потужність 150 кВт або 204 к.с. та 283 Нм крутного моменту. З такими показниками прискорення 0-100 км/год. обіцяно за 7,5 секунди, а максимальна швидкість має сягати 170 км/год. Пізніше очікується поява більш потужного та динамічного варіанту – повноцінного “гарячого” електромобіля KIA EV3 GT.

Також електромобіль KIA EV3 запропонує декілька салонів: різні варіанти оздоблення та 2- або 3-спицеве кермо, залежно від комплектації. Причому в будь-якому випадку можна розраховувати на поєднання навіть не двох, а трьох дисплеїв: до вже майже звичної пари з цифрової панелі приладів та центрального тач-скріну (обидва мають 12,3-дюймові діагоналі), приєднався ще невеликий 5-дюймовий блок керування кліматичної системою.

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Окрім дисплеїв, салон KIA EV3 може здивувати й іншим: висувним столиком під центральним підлокітником, підігрівом керма, вентиляцією передніх сидінь тощо. Також можна відзначити не лише салон, але й багажник – точніше, навіть два багажника: основний 460-літровий позаду та додатковий 25-літровий попереду.

Продажі новинки у Південній Кореї стартують вже влітку. Очікується, що вартість KIA EV3 буде починатися з відмітки $30 тисяч. Дебют електромобіля KIA EV3 в Європі запланований на осінь, а вартість прогнозується дещо вищою – близько 30-35 тисяч, причому вже не доларів, а євро.