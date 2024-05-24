Компанія MSI активно експериментує з форматами платформ для настільних систем. Цього разу розробники готові запропонувати материнську плату з підтримкою модулів оперативної пам’яті CAMM2 (Compression Attached Memory Module). Новий стандарт був затверджений JEDEC лише наприкінці минулого року та в першу чергу орієнтований на впровадження у мобільних системах та серверних рішеннях.

Материнська плата MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS має довести, що CAMM2 також має перспективи у десктопному сегменті. Концепт розроблявся спільно з компанією Kingston, яка запропонувала для цього проєкту модулі Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2.

Модулі CAMM2 мають значно меншу товщину профілю, ніж So-DIMM, що дає змогу використовувати їх у компактніших системах. Новий стандарт також дозволяє організувати роботу пам’яті у двоканальному режимі (128 біт), використовуючи лише один модуль. Серед переваг також зазначається спрощення загальної топології підсистеми пам’яті та зменшення відстані до SoC, що дає можливість використовувати більш швидкісні режими.

У випадку з десктопами, на перший погляд, можна відразу відмітити потенційну можливість збільшити габарити процесорних охолоджувачів. Напевно іншими технічними нюансами розробники зможуть поділитись вже на Computex 2024, де безпосередньо й буде представлена MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS.