Едмунд МакМіллен, інді-розробник та автор The Binding of Isaac і Super Meat Boy, проводить опитування у себе в Х про те, яку мову йому варто додати у свою наступну гру Mewgenics.

У голосуванні присутні чотири мови:

Португальська;

Українська;

Китайська;

Японська.

Зараз перемагає українська, але це може бути пов’язано з різними піками активності користувачів через різницю в часі.

Mewgenics буде покроковою тактичною rogulike грою про котів. Гравцю потрібно буде доглядати за тваринами, виводити нових та відправляти їх в підземелля. В боях улюбленці зможуть “прокачуватись”, отримувати нові вміння та предмети.

Розробник не зрадив своєму фірмовому візуальному стилю, та гра матиме досить специфічний вигляд, але котиків все ще можна назвати милими, якщо не роздивлятись їх занадто довго.

Гра має вийти до кінця 2025 року в Steam.