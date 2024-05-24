iFixit припиняє співпрацю з Samsung. Компанія заявила, що вони з Samsung не змогли знайти спільну мову та їхня співпраця закінчується 17 червня. Про це директор iFixit Кайл Вієнс повідомив The Verge.

Вієнс розповів, що, на його думку, Samsung не зацікавлена в тому, щоб самостійний ремонт користувацьких пристроїв був дійсно масовим.

Одним з обмежень цього партнерства був ліміт у сім покупок за три місяці, які могли здійснювати клієнти iFixit. Після припинення співпраці покупці зможуть купувати стільки деталей, скільки їм потрібно.

Із 17 червня iFixit більше не буде офіційним дистриб’ютором сторонніх деталей та інструментів для пристроїв Galaxy. Однак компоненти та комплекти для ремонту обладнання Samsung все ще продаватимуться.

Також на сайті iFixit залишаться посібники з ремонту пристроїв Galaxy, але компанія більше не співпрацюватиме з Samsung над їхнім написанням або створенням нових.

Ще однією з причин завершення співпраці може бути вимога Samsung, щоб iFixit передавала електронні пошти своїх клієнтів, історію покупок запчастин, а також змушувала клієнтів підписувати відмову від відповідальності компанії перед покупкою.

404Media повідомляє, що всі сервісні центри, які співпрацюють офіційно з Samsung, передають інформацію клієнтів гіганту.

І останнє, але не менш важливе: iFixit просто не отримує офіційні запчастини для новітніх пристроїв Samsung – фактично, модельний ряд Galaxy S22 2022 року був останнім, від якого iFixit продає оригінальні запчастини.