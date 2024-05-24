Компанія Atari оголосила, що придбала бренд Intellivision разом із понад 200 іграми від Intellivision Entertainment LLC. Про це повідомляє Engadget.

Придбання Intellivision принесло Atari перемогу в найпершій в історії консольній війні, яка почалася ще 1979 року. Оригінальна консоль Intellivision, випущена компанією Mattel, протистояла Atari VCS (пізніше названій 2600) за ціле десятиліття до того, як Nintendo та Sega перехопили ініціативу.

“Об’єднання Atari та Intellivision через 45 років завершує найтривалішу консольну війну в історії”, – сказав Майк Міка, керівник студії Digital Eclipse, яка належить Atari.

Atari вже використовує бренд Intellivision, наприклад, продаючи футболки у себе на сайті. Генеральний директор і голова правління Atari Вейд Розен заявив в X, що це придбання надало “дуже рідкісну можливість об’єднати колишніх конкурентів і зібрати разом шанувальників Atari та Intellivision – представників золотої епохи ігор”.