Розробник бенчмарків UL Solutions представив два нові тести: 3DMark Steel Nomad та 3DMark Steel Nomad Light.

Steel Nomad – це кросплатформний графічний бенчмарк без використання трасування променів. Тест запускається в роздільній здатності 4К.

Зараз тест доступний на Windows і Windows-on-Arm із використанням API DirectX 12 і Vulkan, на Android – із використанням Vulkan, а також на iOS – із використанням Metal.

Компанія також планує випустити бенчмарк на Linux.

Компанія повідомляє, що середній бал проходження її попереднього тесту Time Spy збільшився приблизно втричі з моменту його випуску у 2016 році. Це спонукало її створити більш сучасний бенчмарк, який міг би більше відповідати сучасному обладнанню виробників.

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3DMark Steel Nomad доступний для всіх користувачів 3DMark у:

З нагоди запуску нового бенчмарку 3DMark буде доступний зі знижкою 75% до 28 травня.