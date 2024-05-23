Microsoft повідомила про нову функцію, яка з’явиться у браузері Microsoft Edge для бізнес-користувачів та дозволить адміністраторам обмежувати сайти, на яких можна робити скриншоти. Про це повідомляє PCWorld.

Така функціональність необхідна для того, щоб працівники не ділилися скриншотами з конфіденційною інформацією з компаніями-суперниками, журналістами чи просто сім’єю та знайомими.

IT-адміністратори зможуть власноруч налаштувати сайти та сторінки, на яких неможливо буде зробити скриншот. Проте поки невідомо, чи стосуватимуться обмеження лише звичних інструментів у браузері та в операційній системі, чи сторонні інструменти також перестануть працювати.

Крім цього, Microsoft повідомила, що тепер почне примусово встановлювати оновлення Microsoft Edge, щоб працівники, які протягом довгого часу цього не робили, отримали всі останні функції, виправлення, посилення безпеки тощо.

“Служба керування Edge дозволить ІТ-адміністраторам бачити, на яких пристроях є застарілі екземпляри Edge, які перебувають під загрозою. Це також забезпечить пом’якшувальні засоби керування, такі як примусовий перезапуск браузера для встановлення оновлень, увімкнення автоматичних оновлень браузера або ввімкнення розширеного режиму безпеки для додаткового захисту”, – розповіли представники Microsoft.

Функціональність, яка дозволить адміністраторам примусово оновлювати браузери своїх працівників, з’явиться протягом кількох наступних тижнів. Водночас функція, яка забороняє робити скриншоти, вийде протягом кількох місяців.