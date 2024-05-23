Компанія Ecovacs Robotics створила робота-пилососа Deebot T30 Pro Omni, якого потрібно включати копняком. Про це пише TechRadar.

Робот серед інших функцій, більш звичних для користувача, має опцію швидкого запуску Foot Touch Control. Але простий дотик не запустить його. Цього робота розбудить добрячий копняк власника.

Після цього процес запуску займає деякий час, поки пилосос очищає та зволожує насадки-швабри. Після підготовки робот викочується з док-станції та починає одночасно пилососити та мити підлогу.

Така взаємодія працює лише у випадку пробудження пилососа. Таким же чином відправити його на зарядку чи просто вимкнути неможливо. Виробник пішов на таке обмеження, щоб робот не переплутав випадкові зіткнення з меблями чи стінами за команду від власника та не припинив роботу передчасно.

Крім доволі креативної функції швидкого запуску робот має безліч інших можливостей.

Пилосос оснащений вдосконаленим картографуванням та функцією уникнення перешкод. Він має м’яку щітку, а всередині отвору є гребінець, який прибирає волосся та шерсть, коли щітка обертається.

Ecovacs обіцяє, що завдяки новим висувним насадкам T30 Pro Omni краще прибиратиме кути, ніж будь-який з його конкурентів. Насадки висуваються автоматично, коли це необхідно, оскільки на борту бота є датчики для виявлення країв кімнати та ніжок меблів, а потім втягуються назад, коли він починає рухатися до більш відкритої частини кімнати.

Щітки швабри автоматично піднімаються на 9 мм, щоб уникнути килимів і килимових покриттів, хоча ефективний зазор становить лише близько 5-7 мм, що може бути недостатньо для захисту від вологи килимів із середнім або високим ворсом. Щоб уникнути цієї проблеми, Ecovacs додав гнучкі налаштування в додатку, щоб користувач змін налаштувати роботу пилососа під особливості своєї оселі.

Наразі Deebot T30 Pro Omni продається лише для австралійського ринку за ціною 1 799 австралійських доларів. Також його анонсовано у Великій Британії.