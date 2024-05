Вийшов новий трейлер ELDEN RING Shadow of the Erdtree. Події в доповненні розгортатимуться на Землі Тіней. Гравцям доведеться дати відсіч новому злодію Месмеру та знайти Мікелу – персонажа з оригінальної гри.

Директор розробки та президент студії From Software Хідетака Міядзакі повідомляв раніше, що Shadow of the Erdtree – це найбільше оновлення, над яким працювала студія, воно буде першим та останнім для Elden Ring.

Міядзакі також заявив, що історія в доповненні все ще базуватиметься на роботі Джорджа Мартіна, який написав історію світу гри, та з якою вже далі продовжили роботу сценаристи студії. Геймдизайнер уточнив, що письменник не повертався до роботи для доповнення, вся міфологія була написана ним від самого початку.

У доповненні очікується понад 10 нових босів, багато нової зброї, спорядження та звичайних ворогів. ELDEN RING Shadow of the Erdtree вийде 21 червня на всіх платформах, де виходила оригінальна гра.