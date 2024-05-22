Sonos представила свої перші навушники – Sonos Ace, знаменуючи довгоочікуваний вихід бренду у нову категорію та одразу націлюючись на конкуренцію з Apple AirPod Max.

Sonos Ace описують як накладні Bluetooth навушники преміумкласу, які забезпечують просторове аудіо без втрат, активне шумозаглушення і режим Aware, який навпаки дасть змогу почути, що відбувається довкола завдяки 8 вбудованим мікрофонам.

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“Sonos Ace використовує все, чого ми навчилися протягом двох десятиліть як лідера аудіосистеми, щоб забезпечити приголомшливий звук, елегантний дизайн і тривалий комфорт в одній з найбільших і найпопулярніших аудіокатегорій у всьому світі”, – сказав Патрік Спенс, генеральний директор Sonos.

Навушники мають два спеціально розроблені 40-мм динамічні драйвери, які, як стверджує компанія, відтворюють кожну частоту з точністю та чіткістю. Також навушники мають підтримку об’ємного звуку та можливість миттєво “перекидати” звук телевізора із сумісної звукової панелі Sonos на Sonos Ace одним натисканням кнопки.

В офіційному анонсі також сказано, що власники зможуть отримати до 30 годин прослуховування на одному заряді акумулятора ємністю 1060 мА•год. Надшвидке заряджання дозволить отримати ще 3 години автономної роботи всього за 3 хвилини зарядки.

Компанія запевняє, що Sonos Ace використовує легкі матеріали преміумкласу для м’якої посадки. Внутрішня частина виготовлена з піни з ефектом пам’яті та обтягнута веганською шкірою, а спеціальна пов’язка на голову та амбушури, які приховують шарнір, створюють акустичну ізоляцію, не зачіпаючи волосся. Вага навушників складає всього 0.312 кг.

Навушники будуть доступні у всьому світі у чорному та м’якому білому кольорах із 5 червня за ціною $449.