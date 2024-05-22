Sonos представила свої перші навушники – Sonos Ace, знаменуючи довгоочікуваний вихід бренду у нову категорію та одразу націлюючись на конкуренцію з Apple AirPod Max.

Sonos Ace описують як накладні Bluetooth навушники преміумкласу, які забезпечують просторове аудіо без втрат, активне шумозаглушення і режим Aware, який навпаки дасть змогу почути, що відбувається довкола завдяки 8 вбудованим мікрофонам.

Sonos представила свої перші навушники Sonos Ace, вони коштують $449
Sonos представила свої перші навушники Sonos Ace, вони коштують $449
Sonos представила свої перші навушники Sonos Ace, вони коштують $449

“Sonos Ace використовує все, чого ми навчилися протягом двох десятиліть як лідера аудіосистеми, щоб забезпечити приголомшливий звук, елегантний дизайн і тривалий комфорт в одній з найбільших і найпопулярніших аудіокатегорій у всьому світі”, – сказав Патрік Спенс, генеральний директор Sonos.

Навушники мають два спеціально розроблені 40-мм динамічні драйвери, які, як стверджує компанія, відтворюють кожну частоту з точністю та чіткістю. Також навушники мають підтримку об’ємного звуку та можливість миттєво “перекидати” звук телевізора із сумісної звукової панелі Sonos на Sonos Ace одним натисканням кнопки.

Sonos представила свої перші навушники Sonos Ace, вони коштують $449

В офіційному анонсі також сказано, що власники зможуть отримати до 30 годин прослуховування на одному заряді акумулятора ємністю 1060 мА•год. Надшвидке заряджання дозволить отримати ще 3 години автономної роботи всього за 3 хвилини зарядки.

Sonos представила свої перші навушники Sonos Ace, вони коштують $449

Компанія запевняє, що Sonos Ace використовує легкі матеріали преміумкласу для м’якої посадки. Внутрішня частина виготовлена з піни з ефектом пам’яті та обтягнута веганською шкірою, а спеціальна пов’язка на голову та амбушури, які приховують шарнір, створюють акустичну ізоляцію, не зачіпаючи волосся. Вага навушників складає всього 0.312 кг.

Навушники будуть доступні у всьому світі у чорному та м’якому білому кольорах із 5 червня за ціною $449.