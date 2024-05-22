Нова вакансія від PlayStation свідчить про те, що компанія планує запустити нову платформу для безплатних мобільних ігор. Про це пише VGC.

Вакансія відкрита у департаменті PlayStation Studios Mobile та вимагає досвідченого інженера програмного забезпечення для роботи над новою платформою PlayStation для розробки, публікації та експлуатації безплатних мобільних ігор.

У вакансії також йдеться про те, що особа на цій ролі очолить розробку та впровадження цієї платформи. Від людини потрібно буде працювати у партнерстві з внутрішніми командами для підключення мобільних ігор до сервісів і гарантувати, що всі мобільні ігри відповідають стандартам якості компанії.

Серед інших вимог вакансії також є: