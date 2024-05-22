Нова вакансія від PlayStation свідчить про те, що компанія планує запустити нову платформу для безплатних мобільних ігор. Про це пише VGC.
Вакансія відкрита у департаменті PlayStation Studios Mobile та вимагає досвідченого інженера програмного забезпечення для роботи над новою платформою PlayStation для розробки, публікації та експлуатації безплатних мобільних ігор.
У вакансії також йдеться про те, що особа на цій ролі очолить розробку та впровадження цієї платформи. Від людини потрібно буде працювати у партнерстві з внутрішніми командами для підключення мобільних ігор до сервісів і гарантувати, що всі мобільні ігри відповідають стандартам якості компанії.
Серед інших вимог вакансії також є:
- розробка архітектури системи та серверних служб для платформи мобільних ігор;
- вимірювати та вдосконалювати безпеку платформи, доступність, пропускну здатність і економічну ефективність;
- забезпечувати технічне керівництво та керівництво командою інженерів платформи;
- встановлювати конвеєри та процеси для полегшення випуску високоякісного програмного забезпечення;
- співпрацювати між командами, щоб інтегрувати платформу з внутрішніми службами;
- впливати та сприяти розробці дорожньої карти платформи;
- чітко повідомляти про поведінку наскрізної системи користувачам платформи та зацікавленим сторонам;
- активно відстежувати технічні інновації, зміни та тренди, які впливають на розробку мобільних ігор.
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