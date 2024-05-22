Автомобіль Honda Civic актуальної генерації ось тільки зараз має приїхати в Україну – а в США ця модель вже отримала першу порцію оновлень.

Зовнішні зміни ледь помітні, але все ж присутні. Автомобіль Honda Civic отримав новий передній бампер, розширену решітку радіатора, двокольорові 18-дюймові колісні диски. В салоні й взагалі все залишилося майже незмінним, можна відзначити лише появу нової версії мультимедійної системи – тепер з інтегрованими Google-сервісами.

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Проте відбулася важлива технічна зміна: автомобіль Honda Civic отримав новий гібрид, побудований на основі 2-літрового бензинового двигуна та електромотора. Сумарна потужність гібридного силового агрегата сягає 203 к.с., що дозволило прибрати з гами підігрітий варіант Honda Civic Si з 1,5-літровим турбодвигуном та зробило такий Honda Civic Hybrid найбільш потужним варіантом моделі, не враховуючи відверто спортивних варіантів Type-R.

Крім того, автомобіль Honda Civic у США пропонуватиме більш доступні варіанти зі звичайним атмосферним 2-літровим 160-сильним бензиновим двигуном. Продажі оновленого варіанту Honda Civic у різних версіях стартують в США вже влітку поточного року. Цікаво, що з цих змін отримають європейські версії Honda Civic та що з цього приїде в Україну?