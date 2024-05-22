Нативного програмного забезпечення на платформі Copilot+ на початку явно буде замало, тому можливість запуску старих програм на новеньких ARM-пристроях буде критично важливою.

Microsoft це добре розуміє і готує новий емулятор для запуску на ARM програмного забезпечення, створеного для архітектури x86. Він отримав назву Prism і, за словами розробника, на Snapdragon X Elite демонструє вдвічі вищу швидкість роботи порівняно з попереднім поколінням ARM-пристроїв, що працюють на Windows 11 22H2.

Prism має з’явитися у Windows 11 24H2 і в теорії зробить для Windows те саме, що й Rosetta 2, який дозволяє запускати більшість застосунків з Intel Mac пристроїв на Apple Silicon.

Що ж, можна сподіватися, що чергова спроба Microsoft перенести Windows на платформу ARM цього разу буде успішнішою (хтось ще пам’ятає Windows RT?).