Magic Editor від Google почав з’являтися у деяких користувачів Pixel 7 і Pixel 6. Компанія раніше оголошувала, що сервіс із ШІ-функціями для редагування зображень стане доступним для всіх користувачів Google Photo. Про це повідомляє TechRadar.

Редактор з’являтиметься поступово. Для отримання оновлення потрібно мати останню версію Google Photo. З появою редактора з’явиться окреме повідомлення в застосунку Camera.

Користувачі Magic Editor на інших пристроях матимуть обмеження у вигляді доступних лише 10 збережень на місяць. Для власників Pixel таких обмежень немає. Це обмеження можна вимкнути, підписавшись на Google One Premium, який коштує 229 гривень на місяць.