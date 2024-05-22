Китайський виробник смартфонів Honor повідомив, що компанія стане однією з перших, яка отримає підтримку функцій штучного інтелекту від Google на своїх майбутніх пристроях. Про це пише CNBC.

Один із представників китайської компанії розповів, що Honor інтегрує функції генеративного штучного інтелекту, які працюватимуть на Google Cloud у свої майбутні пристрої.

Вони отримують підтримку як Google Gemini, так і Imagen 2 – інструменту для створення зображень з тексту.

Honor є однією з перших компаній, яка повідомила про свої наміри щодо майбутньої співпраці з Google. Ще однією компанією також є Samsung, яка оголосила про наміри додати Gemini Pro та Imagen 2 на свої пристрої.

Напередодні китайська компанія також намагалася запровадити власні функції на основі штучного інтелекту у свої пристрої, проте вони були далекі від того, що пропонує Google.

Поки подальші подробиці співпраці між компаніями не повідомляються.