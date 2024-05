Нещодавно мережею почали ширитися подробиці про наступний проєкт Valve – гру Deadlock. Тепер до обговорення приєднався відомий інсайдер Том Гендерсон з Insider Gaming, який розповів більше про проєкт.

Deadlock буде MOBA-шутером від третьої особи, у якому змагатимуться команди шість на шість. Серед героїв, які вже з’явилися в альфа-версії, є маги, роботи, різноманітні істоти та люди. Загалом зараз їх 19, кожен має свої різноманітні здібності, стиль гри та роль.

Гравці описують гру як дуже схожу на Dota 2 механіками та ігровими сесіями. Тут також необхідно буде вбивати мобів та ворожих персонажів, щоб отримати ігрову валюту – душі. За них далі можна буде купувати додаткові предмети, щоб підсилити свого героя.

Душі з’являтимуться з мобів та героїв і для того, щоб їх зібрати, по ним необхідно буде стріляти. Моби з’являтимуться випадковим чином по всій карті, а в центрі буде розташований великий бос.

Гравці також розповідали, що в грі існують “урни духів”, які можна буде розташувати по центру карти, щоб команда отримувала більше душ.

Хоча Том Гендерсон не зміг поділитися кадрами з гри, у соціальних мережах з’явилося невелике відео з альфа-версії гри.

LEAK:

Gameplay of Valve’s upcoming 6v6 4-Lane 3rd-Person Shooter MOBA—

“Deadlock,” formerly “Neon Prime.”

19+ heroes are currently playable in the Closed BETA. pic.twitter.com/GKG8FCUZVU

— PlayerIGN (@PlayerIGN) May 22, 2024