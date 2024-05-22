ASUS анонсує випуск двох нових моделей ігрових моніторів під брендом Republic of Gamers (ROG).

Як заявляє виробник, ROG Strix OLED XG27AQDMG – перший у світі ігровий монітор із глянцевою WOLED-панеллю. Завдяки такій поверхні екрана він демонструє ще глибший чорний колір за будь-яких умов освітлення, плюс забезпечує на 20% яскравіше зображення порівняно з моніторами ROG Strix OLED попереднього покоління.

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Ця модель має 27-дюймовий екран з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440 точок), частоту оновлення 240 Гц, час реакції 0,03 мс, сумісність з технологією NVIDIA G-SYNC і підтримку AMD FreeSync Premium. Крім того, XG27AQDMG оснащений спеціальним радіатором і функціями ASUS OLED Care для додаткового захисту панелі.

Виробник зазначає розширене колірне охоплення (99% DCI-P3), заводське калібрування (Delta E < 2) і наявність сертифіката VESA DisplayHDR True Black 400.

27-дюймовий ROG Strix XG27UCG – це перший у світі 4K-монітор із двома режимами роботи, який дозволяє користувачам за допомогою гарячої клавіші перемикатися між “рідною” роздільною здатністю 4K з частотою оновлення 160 Гц і Full HD з частотою 320 Гц. 4K-панель типу Fast IPS має щільність пікселів 164 пікселів на дюйм (PPI) і час відгуку 1 мс (GTG).

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Монітор XG27UCG пропонує користувачам різні варіанти підключення, зокрема USB Type-C (DP Alt Mode, Power Delivery), DisplayPort 1.4 і HDMI 2.1. Ця модель також сумісна з технологією NVIDIA G-SYNC та має сертифікацію AMD FreeSync Premium.