Adobe додає до Lightroom нові інструменти зі штучним інтелектом. Один із них – це Generative Remove (“Генеративне видалення”), який перебуває у стадії розробки та доступний у бета-версії, повідомляє The Verge.

Ця функція для видалення об’єктів працює на основі моделі штучного інтелекту Firefly. Вона доступна в ранньому доступі в мобільних, веб та десктопних додатках Lightroom.

Adobe описує функцію як “найпотужніший інструмент видалення в Lightroom”. Вона дозволяє користувачам зафарбовувати небажані об’єкти або людей на зображеннях, а потім видаляти їх одним натисканням кнопки.

Це дуже схоже на Magic Eraser в Canva та на пристроях Google Pixel. Інструмент генерує три різні варіанти для заміни видаленого об’єкта, дозволяючи користувачам вибрати варіант, який, на їхню думку, має найбільш природній вигляд.

Функція генеративного видалення безплатна в бета-версії, після чого вона, ймовірно, потрапить в систему генеративних кредитів на базі Firefly.

Генеративні кредити – це такі собі токени на використання можливостей штучного інтелекту Firefly. Передплатники Creative Cloud отримують 1000 кредитів щомісяця.

Коли функція стане загальнодоступною, вона також підтримуватиме Content Credentials, яка додає мітки метаданих до зображень, відредагованих за допомогою інструментів генеративного ШІ від Adobe.

Крім того, для всіх користувачів Lightroom тепер доступний новий інструмент розмиття об’єктива зі штучним інтелектом. Функція дозволяє застосовувати різноманітні ефекти розмиття до будь-якої частини зображення та автоматично оцінює глибину поля зору, щоб розмиття фону мало більш природній вигляд.

Розмиття об’єктива працює як фільтр – користувачі можуть застосувати автоматичне попереднє налаштування або налаштувати певні параметри, доки не отримають бажаний ефект.

Таким чином Adobe може залучити нових користувачів до платформи, яких більше не відлякуватиме складний, професійно орієнтований інтерфейс.