Зйомки та запис Death Stranding 2 вже завершено, але сиквел зараз перебуває у “фазі коригування”, яка триватиме близько року, повідомляє GamesRadar+.

Хідео Кодзіма нещодавно виступив на японському радіо, де розповів про стан розробки Death Stranding 2. Геймдизайнер заявив, що Kojima Productions завершила процес знімання.

За словами Кодзіми, під час фази коригування геймплей та візуальні елементи будуть допрацьовуватися.

В іншому інтерв’ю Хідео Кодзіма також розказав про новий трейлер Death Stranding 2. Він мав на меті показати естетику, тематику та геймплейні елементи сиквела, а також передати, які елементи були перенесені з оригінальної Death Stranding і як різні персонажі пов’язані між собою.

Раніше цього року Норман Рідус говорив, що Death Stranding 2 відчувається більш жорстокою, ніж її перша частина, а режисер Фатіх Акін, який зіграв персонажа в грі, порівняв Death Stranding 2 з “Хрещеним батьком 2”.

Гра має вийти протягом 2025 році ексклюзивно на PlayStation 5.