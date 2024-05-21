Lenovo представила пристрої Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6 – свої перші комп’ютери Copilot+ на базі Snapdragon X Elite. Оскільки індустрія ПК вступає в нову фазу ери штучного інтелекту, компанія Lenovo готова запропонувати нові рівні персоналізації комп’ютерів у своєму портфоліо ПК.

Новий процесор Snapdragon X Elite містить 12-ядерний центральний процесор Qualcomm Oryon, графічний процесор Qualcomm Adreno і спеціальний нейронний процесор Qualcomm Hexagon.

Останні удосконалення від Microsoft і Copilot+ дають користувачам доступ до можливостей великої мовної моделі навіть у режимі офлайн. Нові ноутбуки Lenovo також роблять доступною для користувачів широку базу знань Copilot+.

У Lenovo кажуть, що з Yoga Slim 7x на базі штучного інтелекту творці можуть витрачати менше часу на редагування, рендеринг і обробку та більше часу на створення, де б вони не були. Нейронний процесор Hexagon у процесорі Snapdragon X Elite надає творцям вбудований доступ до створення зображення за текстовим описом, розширені функції редагування фото та відео, створення тексту та отримання підказок, а також багато інших.

Додаткові можливості включають покращену якість і функціональність камери та відеодзвінків, аудіо високої чіткості без втрат, стримінг 4K, швидше підключення до інтернету та посилену безпеку.

Компанія також стверджує, що хоча Yoga Slim 7x може виконувати навіть складні завдання у швидкому темпі, пристрій також надзвичайно енергоефективний при зниженні навантаження, що забезпечує його автономну роботу до кількох днів від батареї 70 Вт•год.

Lenovo AI Core також працює в парі з процесором Snapdragon X Elite, щоб інтелектуально визначати точний сценарій користувача, динамічно регулюючи потужність і ефективність залежно від поставленого завдання.

Lenovo Yoga Slim 7x важить 1,28 кг і 12,9 мм завтовшки, має 14,5-дюймовий PureSight OLED зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 3072×1920 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт із підтримкою 100% колірної гами sRGB і P3.

З інших характеристик тут до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X 8448 MHz Dual Channel, сховище PCIe Gen 4 2242 M.28 до 1 ТБ, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, три порти USB Type-C та порт для навушників.

Інфрачервона вебкамера з роздільною здатністю FHD та інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) забезпечує чіткіше зображення під час відеодзвінків і має чотири мікрофони Voice ID для максимально точної передачі розмови. Також ноутбук має звукову систему Lenovo Premium Suite із чотирма динаміками та клавіатуру Premium Suite, яка має хід 1,5 мм на кожній з клавіш.

Інший пристрій, ThinkPad T14s Gen 6, це – перший комерційний комп’ютер Copilot+, який знаменує собою значний крок у сфері комерційних ПК із ШІ. Завдяки вдосконаленому процесору Snapdragon X Elite, інтегрованому графічному процесору Adreno та системі штучного інтелекту пристрій забезпечує якісну взаємодію з користувачем, яка встановлює новий стандарт у продуктивності та ефективності для бізнес-ноутбуків на ОС Windows.

Інтегрований нейронний процесор з обчислювальними можливостями 45 трильйонів операцій на секунду робить доступними на пристрої потужні можливості штучного інтелекту, зосереджені на підвищенні продуктивності та полегшенні процесів створення.

ThinkPad T14s Gen 6 також має підтримку нових інструментів комп’ютерів Copilot+, які допомагають оптимізувати звичайні завдання завдяки потужності генеративного штучного інтелекту та машинного навчання. Також пристрій має повну інтеграцію додатків Microsoft 365.

ThinkPad T14s Gen 6, оснащений оперативною пам’яттю LPDDR5x6 об’ємом до 64 ГБ та таким же сховищем до 1 ТБ. Ноутбук зокрема втілений в ультратонкому формфакторі 14 дюймів із вузькими рамками, але має два порти USB-A, два USB Type-C, HDMI 2.1 та порт для навушників.

Тут така ж вебкамера, як і в Yoga Slim, але крім цього ноутбук має інтерфейс мобільного промислового процесора (MIPI) та фізичні затвори для конфіденційності. Користувачі можуть залишатися на зв’язку завдяки Wi-Fi 7 і додатковим можливостям зв’язку 5G, який працює в діапазоні частот нижче 6 ГГц6.

Пристрій має батарею ємністю 58 Вт•год, що, за даними Lenovo, може забезпечити користувачам багатоденний термін служби батареї за допомогою більш енергоефективної панелі дисплея з низьким споживанням енергії.

Серед іншого ThinkPad T14s Gen 6 допомагає керувати та мінімізувати ризики на кожній кінцевій точці завдяки функціям безпеки ThinkShield. Партнери з ПЗ, такі як SentinelOne, дозволяють підприємствам зокрема забезпечувати надійний багаторівневий захист від програм-вимагачів.

Спираючись на великий досвід компанії Lenovo у створенні ноутбуків ThinkPad на базі ARM для корпоративного використання, ThinkPad T14s Gen 6 також виділяється набором масштабованих функцій безпеки, послуг налаштування та розгортання на базі Lenovo TruScale.