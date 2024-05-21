TSMC, найбільший у світі виробників мікросхем, який розташований на Тайвані, має запобіжні заходи на випадок воєнного вторгнення зі сторони Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо прогнози розвідки США збудуться та у 2027 році Китай справді вирішить вторгнутися на острів, машини для екстремальної ультрафіолетової літографії, також відомі як EUV, виготовлені нідерландською компанією ASML, на заводах TSMC можна буде вимкнути дистанційно.

EUV – відносно нова технологія, яка застосовується у напівпровідниковій промисловості для виготовлення інтегральних схем. Машини використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів мікрочипів, створюючи чипи, які можуть бути застосовані як для штучного інтелекту, так і у військових цілях.

Такі заходи були необхідні зокрема тому, що представники уряду США у приватному порядку висловили своє занепокоєння обом компаніям щодо того, що може відбутися із заводами з виробництва одних із найпередовіших мікросхем у світі, якщо китайське вторгнення станеться.

Як повідомляють обізнані люди, ASML має можливість дистанційно вимкнути всі машини на заводах TSMC. Також повідомляється, що Нідерланди провели моделювання можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.

EUV-машини є дуже дорогими, їх продають за понад $200 мільйонів за одиницю. При цьому вони також потребують регулярного обслуговування та оновлення. Повідомляється, що без запасних частин від ASML ці машини доволі швидко перестають працювати. Технічне обслуговування також викликає труднощі, оскільки машини повинні бути розміщені у чистих кімнатах, а персонал має носити спеціальні костюми, щоб уникнути забруднення.