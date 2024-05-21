TCL представила ігровий 4K-монітор з частотою оновлення 1,000 Гц

Під час щорічної промислової виставки Display Week 2024 TCL CSOT серед інших новинок показала перший у світі монітор з підтримкою відеорежиму 4K@1000 Гц. Нагадаємо, наразі найшвидші ігрові моделі мають частоти оновлення 480-540 Гц — і це за роздільної здатності 1080p.

Може здатися, що це просто “частотні перегони”, які зайшли вже надто далеко, проте насправді деякі експерти вважають, що саме частота 1,000 Гц дозволить повністю позбутися будь-якого розмиття у русі, яке тою чи іншою мірою присутнє навіть у найшвидших на сьогодні моніторах через особливості створення зображення на LCD-панелях.

Виробник не повідомляє, коли такі монітори з’являться у продажу і за якою ціною, проте вже відомо, що для них (крім суперпотужного ігрового ПК, здатного потягнути такий відеорежим в іграх) знадобиться кабель з вищою пропускною здатністю, ніж здатні забезпечити сучасні HDMI 2.1 або DisplayPort 2.1.

CSOT — підрозділ китайської корпорації TCL Technology, що займається виробництвом дисплеїв, панелі якого використовуються в телевізорах зокрема таких виробників, як Samsung, Sony та Panasonic.