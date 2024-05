Songs of Conquest, покрокова стратегія у дусі Heroes of Might and Magic та інших стратегій 90-х, вийшла з дочасного доступу і зараз її можна придбати зі знижкою за 180 гривень. До того ж гра має повну текстову українську локалізацію.

Songs of Conquest була розроблена шведською студією Lavapotion. У грі змішалися елементи рольових ігор, озброєні сутички та управління своїми володіннями. Гравцям потрібно буде створювати могутні армії, користуватися прадавніми чарами та підкорювати віддалені землі, щоб створити свою імперію.

Вихід з дочасного доступу також ознаменується новою кампанією, де гравці відправляться в піски Барії.

“У цій заключній кампанії ви завершите епічну пригоду, яка почалася з боротьби баронів Арлеона за владу, повстання Рани за повернення собі Мочарії та рішення вірнопідданого чаровладника Лотів повернути до життя померлу Імператрицю. Випробуйте винахідливість і незалежність Барії, кинувши виклик усім ворогам”, – йдеться в офіційному анонсі.

Окрім цього гра отримала новий саундтрек та нову пісню, яку написав і заспівав геймдизайнер Карл. Також гра отримала артбук, передмову до якого написав Грегорі Фултон – провідний дизайнер Heroes of Might and Magic III.

Поки що Songs of Conquest доступна лише на ПК через Steam, GOG та Epic Games Store, проте в анонсі версії 1.0 розробники розповіли, що працюють над портом гри на консолі й це може відбутися вже цієї осені.