Intel розкрила вікно випуску своїх процесорів для ноутбуків Lunar Lake. Нові чипи x86 з’являться у III кварталі цього року, і вони призначені для роботи зі штучним інтелектом у ПК Copilot+, повідомляє The Verge.

Чипи Lunar Lake будуть оснащені центральним процесором, інтегрованим графічним процесором Xe2 та нейронним процесором (NPU). Intel заявляє про втричі більшу продуктивність штучного інтелекту, ніж у попереднього Meteor Lake.

NPU Lunar Lake здатний виконувати понад 40 тераоперацій на секунду (TOPS). Meteor Lake для порівняння може виконувати 10 TOPS.

Intel стверджує, що її процесори Lunar Lake здатні в 1,4 разу швидше працювати в режимі Stable Diffusion 1.5 порівняно з Snapdragon X Elite на базі ARM, на які зараз робить акцент Microsoft.

Intel планує представити свій чип Lunar Lake у понад 80 нових моделях ноутбуків від понад 20 виробників.

Більше інформації про Lunar Lake можна очікувати на виставці Computex наступного місяця та конференції Hot Chips у серпні.