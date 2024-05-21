Компанія GlobalLogic оголосила, що наприкінці травня 2024 року запускає навчальний курс АІ Marathon. Він розрахований на студентів технічних спеціальностей та початківців в ІТ-сфері. Курс включає теорію та практику застосування штучного інтелекту.

За інформацією GlobalLogic, курс допоможе розібратися в інструментах штучного інтелекту, а також отримати практичний досвід використання ШІ у реальних задачах.

Курс складається з 6 вебінарів. Спікерами виступлять досвідчені фахівці GlobalLogic. Впродовж вебінарів учасники дізнаються про:

Розвиток індустрії штучного інтелекту та спеціальності АІ-розробник;

Застосування GenAI для автомобільної промисловості;

Моделі великого лінгвістичного простору (LLM) та конструювання підказок (prompt engineering);

Приклади етичного та неетичного використання штучного інтелекту, та багато іншого.

Слухачі курсу спробують створити чат-бот та розпізнавач обʼєктів для самокерованих авто.

Марафон відбуватиметься онлайн із 28 травня по 6 червня, доступ – вільний для всіх. Всі лекції, комунікації та навчальні матеріали будуть англійською мовою. Після завершення курсу учасники отримають онлайн-сертифікат.

AI Marathon проходитиме в межах GlobalLogic Education – ініціативи, яка сприяє професійному розвитку ІТ-спеціалістів. Детальна інформація та умови реєстрації на сторінці курсу.